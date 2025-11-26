Haberler

Güçlü Birliktelikle Kadına Yönelik Şiddete Dur Denecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Şiddete Karşı Hep Birlikte' kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi. Kampanya, kadın cinayetlerine dikkat çekerek yıl boyunca farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Antalya'da Kadın ve Demokrasi Vakfı'nca (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi.

KADEM Antalya Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında, kampanyanın kadın cinayetlerine dikkat çeken yönü ve yıl boyunca yürütülecek farkındalık çalışmaları anlatıldı.

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Emel Terzi toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların onur ve güvenle yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Kampanyanın bu yıl "Hep birlikte" sloganıyla yürütüldüğünü aktaran Terzi, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada devam eden ciddi bir sorun olduğuna işaret etti.

Dünyada her gün beşten fazla kadının öldürüldüğünü vurgulayan Terzi, "2020 yılında yaklaşık 47 bin kadın ve kız çocuğu partneri ya da aile üyeleri tarafından öldürüldü. Şiddetin bahanesi olamaz, kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak kabul ediyoruz." dedi.

Bu yıl kampanyanın sembolünün turuncu nokta olduğunu dile getiren Terzi, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen turuncu rengin kadına yönelik şiddetle mücadelenin evrensel sembolü olduğunu ve umudu, aydınlığı, dönüşümü temsil ettiğini kaydetti.

Terzi, "Yıl boyunca turuncu rozetlerimizi takarak bu mücadelenin bir parçası olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. Üzerimizde taşıdığımız her turuncu aksesuar, taktığımız her rozet ya da paylaştığımız her görsel kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım mesajının bir simgesi olacak. Kampanyamız 56 temsilciliğimiz aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında yayılacak." diye konuştu.

Toplantıda, kentte kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve medya başta olmak üzere tüm kesimlerin mücadeleye katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.