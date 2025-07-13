Güce'de İlk 'Otçu Göçü Şenliği' Coşkuyla Gerçekleşti

Güce'de İlk 'Otçu Göçü Şenliği' Coşkuyla Gerçekleşti
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Giresun'un Güce ilçesinde yapılan 'Otçu Göçü Şenliği', katılımcıların türküler eşliğinde horon oynadığı bir etkinlik olarak bu yıl ilk kez düzenlendi. Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Giresun'un Güce ilçesinde "Otçu Göçü Şenliği" yapıldı.

Güce'de bu yıl ilk kez organize edilen şenlik, Kıran yaylası çayır alanında gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar, türküler eşliğinde horon oynadı.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mahalli sanatçılar sahne aldı.

Şenliğe, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Güce Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
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