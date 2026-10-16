Haberler

Grönland Parlamentosu 2029'a kadar derin deniz madenciliği yasak tasarısını kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Grönland Parlamentosu, derin deniz madenciliğini Aralık 2029'a kadar geçici olarak yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Parlamento, hükümete yasal düzenleme için 2027'de adım atması çağrısı yaptı; düzenleme yürürlüğe girerse balıkçılık korunabilecek.

Grönland Parlamentosu, Ada'da derin deniz madenciliğini geçici olarak yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul ederek, hükümetin bu hususta adım atması için çağrıda bulundu.

Grönland medyasında parlamentodan yapılan yazılı açıklamaya dayandırılan haberlere göre, parlamento Grönland'da derin deniz madenciliğini geçici yasaklamaya yönelik tasarıyı oyladı.

Parlamento, derin deniz madenciliğini Aralık 2029'a kadar yasaklamayı öngören tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Tasarının, Grönland hükümetince yasal bir düzenleme haline getirilmesi gerekirken bu kapsamda hükümete 2027'de adım atması çağrısında bulunuldu.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Grönland halkının temel geçim kaynaklarından olan balıkçılık koruma altına alınabilirken düzenleme 2'şer yıl uzatılabilecek.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Grönland Temsilciliği de parlamentoda alınan kararın doğal yaşamın korunması için önemli olduğunu belirterek, derin deniz madenciliğinin ekosistem ve biyolojik çeşitliliğe zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Bu arada, Grönland Parlamentosundaki oylamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'da petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! Ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı 3 yıl sonra çözüldü

3 yıl önce ormanlık alanda bulundu! İşte sır perdesini aralayan süreç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Juventus geriden gelip 90+2'de kazandı

Ne maç ama! Geriden gelip rakibini 90+2'de yıktılar
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede

Zarfı açan korkuyla telefona sarıldı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

Görüntü Türkiye'den! Deste deste paralar kiralık daireden çıktı

Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti

Kahin misin be adam! Ne söylediyse gerçekleşti
Dusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımı

Maç biter bitmez telefona sarıldı!