Grönland Hükümeti: ABD'nin Grönland'ı Devralma İsteği Hiçbir Koşulda Kabul Edilemez

OSLO, 13 Ocak (Xinhua) -- Grönland hükümeti, ABD'nin Grönland'ı devralma isteğinin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirtti.

Hükümetten pazartesi günü yapılan açıklamada, "Danimarka Krallığı'nın bir parçası olan Grönland aynı zamanda bir NATO üyesidir ve savunması NATO aracılığıyla yürütülmelidir" denildi.

Grönland'ın savunmasının NATO çerçevesinde yürütülmesini sağlamaya yönelik çabalarını artıracağını belirten hükümet, Grönland'ın savunmasının, ABD de dahil olmak üzere NATO üyesi tüm devletlerin ortak çıkarına olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle ABD'nin Grönland'ı ele geçirmesi gerektiğini ima eden söylemlerini kısa süre önce yeniden gündeme getirmişti. Danimarka ve Grönland başta olmak üzere Avrupalı müttefiklerinin çoğu, Trump'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi.