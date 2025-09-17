Grip Aşısı: Türkiye'nin Kendi Üretimini Başlatması Gerekiyor

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, grip aşılarının gribe karşı en etkili korunma yöntemlerinden biri olduğunu belirterek, "Her yıl aşılanarak grip vakalarının ve binlerce ölümün önlenmesini sağlamak mümkündür. Türkiye'de yaklaşık 9 milyondan fazla 65 yaş üstü vatandaş ve 25 milyon kronik hastalık sahibi birey bulunuyor. Bu da ülkemizin yıllık 34 milyon doza yakın grip aşısına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu kadar büyük bir ihtiyacı karşılamak için Türkiye'nin kendi grip aşılarını üretmesi gerektiği çok açıktır" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, sonbaharın başlamasıyla birlikte grip aşılarının eczanelere ulaşmaya başladığını duyurdu. Grip aşısının, gribe karşı en etkili korunma yöntemi olduğunu belirten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hangi hastalar için aşı bedelini karşıladığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Her yıl grip aşısı yaptırılması son derece önemlidir"

SGK'nın, grip aşısını 65 yaş üstü bireyler, huzurevi ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ve aşağıdaki kronik hastalıkları bulunan kişiler için karşıladığını aktaran Saydan, "Grip, her yıl milyonlarca insanı etkileyen viral bir hastalıktır. Sonbahar ve kış aylarında daha sık görülen bu hastalık, soğuk algınlığı, yüksek ateş ve şiddetli halsizlik gibi semptomlarla kendini gösterir. Grip virüsü, damlacık yoluyla bulaşır ancak kontamine olmuş eşyalar üzerinden de bulaşabilmektedir. Grip aşıları, modern tıbbın sunduğu en etkili, en güvenli ve düşük maliyetli koruyucu tıbbi uygulamalardan biridir. Her yıl aşılanarak grip vakalarının önüne geçmek ve binlerce ölümün önlenmesini sağlamak mümkündür" ifadelerini kaydetti.

Saydan, şunları kaydetti:

"DSÖ verilerine göre grip virüsler her yıl dünya genelinde yaklaşık bir milyar kişiyi hasta ediyor ve bunlardan 3 ila 5 milyonu ciddi vakaya dönüşürken, 300 ila 650 bin kişi ise hayatını kaybediyor. Grip aşısının içeriği, DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerine göre geliştiriliyor ve her yıl yenileniyor. Dolayısıyla aşı; yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer. Eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılması son derece önemlidir.

Aşının koruyucu etkisinin, uygulandıktan iki hafta sonra başladığını ve bu yüzden sonbahar ayları grip aşısı için en uygun aylardır. Türkiye'de yaklaşık 9 milyondan fazla 65 yaş üstü vatandaş ve 25 milyon kronik hastalık sahibi birey bulunuyor. Bu da ülkemizin yıllık 34 milyon doza yakın grip aşısına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu kadar büyük bir ihtiyacı karşılamak için Türkiye'nin kendi grip aşılarını üretmesi gerektiği çok açıktır. Üniversitelerimiz bu donanıma sahip. Devletimiz, üniversiteler ve özel sektör bir araya gelerek bu çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Bu adım hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de fiyat avantajı sağlayacaktır."