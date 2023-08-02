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Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'te silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 'Ardem Ararat' kod adlı teröristin, 4 askerin şehit olduğu eylemlerde yer aldığını açıkladı.

Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı eylemlerde yer aldığı tespit edilen ve 'Terörde Arananlar Listesi"nde 'gri' kategoride yer alan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli teröristin Bitlis'te silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada Bakanlığımız Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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