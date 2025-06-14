Greta Thunberg, İsveç'te Filistin İçin Gösteri Düzenledi

Greta Thunberg, İsveç'te Filistin İçin Gösteri Düzenledi
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İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımın durdurulmasını talep eden Greta Thunberg, Stockholm'de gerçekleştirilen gösteriye katıldı. Eylemciler, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulunarak 'Özgür Filistin' sloganları attı.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımın durdurulmasını isteyen iklim aktivisti Greta Thunberg'in de destek verdiği göstericiler, İsveç Parlamentosuna yürüdü.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması çağrısı yaptı.

"Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı Durdurun" ve "İsrail'e Boykot" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Gazze'de Çocuklar Öldürülüyor" ve " Filistin'e Özgürlük" sloganları atarak İsrail'in işlediği savaş suçlarında ABD'nin de payı olduğunu vurguladı.

Gösteriye destek veren İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, AA muhabirine, eylemin Filistin'e destek veren ulusal dayanışmanın bir parçası olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımın sona erdirilmesi gerektiğini belirten Thunberg, "Gazze'de şu anda devam eden abluka ve soykırımı sona erdirmemiz gereken bir ateşkese ihtiyacımız var. Aynı zamanda işgalin de sona ermesi gerekiyor. Adalet ile sömürgeciliğin sona erdirilmesini sadece sözlerle değil, pratikte de savunmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 yıldır Stockholm'de gösteriler yapıldığını hatırlatan Thunberg, "İnsanlar burada neredeyse iki yıldır her hafta gösteri yapıyor. Biz barıştan başka seçenek olmadığını kanıtlayana kadar Filistin'e destek gösterisi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"Hükümetlerin birçoğu İsrail'in soykırımına karşı sessiz"

Stockholm Filistin Akademisyenleri Başkanı Oruba Abu Hammam da İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptığı soykırımın durdurulması için 2 yıla yakındır her cumartesi eylem yaptıklarını söyledi.

İsrail'e yönelik her türlü ticaret anlaşmasının iptal edilmesini ve silah ambargosunun uygulanmasını istediklerini belirten Hammam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya ülkeleri ve İsveç'in İsrail'e yaptığı silah anlaşmaları, İsrail'in soykırımı yapmasına yardımcı oluyor. Hükümetlerin birçoğu İsrail'in soykırımına karşı sessiz. Son 2 yılda da pasif kalanlar, İsrail'in Filistinlilere yaptığı soykırımdan sorumludur. Bu ülkeler isteseler İsrail soykırımını durdurabilir.

Bu yüzden halk olarak bir araya gelip bunu protesto ediyor ve hükümetlerin harekete geçmesini istiyoruz. İsrail, Filistinlilerin aç kalmasını askeri strateji olarak uyguluyor ve son 2 yılda Gazze'nin çökmesi için insan haklarına, anlaşmalarına aykırı şekilde gıda ambargosu uyguluyor. Bu bir suçtur, derhal kaldırılmalıdır."

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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