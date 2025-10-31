Grand Kartal Otel faciası davasında sanıklara ceza yağdı (3)

'VERİLEN CEZALARIN HEPSİ ÜST SINIRDAN UYGULANDI'

Bolu'daki yangın faciası davasının karar duruşmasının ardından açıklamalarda bulunan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Biz baştan beri yargıya inancımızın tam olduğunu ve ilk günden itibaren Türkiye'nin bu konularda emsal olacak bir ceza beklediğimizi söylemiştik. Beklediğimiz gibi bilinçli taksir mi, olası kast mı? Böyle emsal olaylarda artık bir nokta konuldu. Hem otel yönetimine hem de belediye personeliyle birlikte diğer kişilere, 11 sanık hakkında çocuklara karşı yapılan eylemler nedeniyle olası kast kapsamında cezalar verildi. 34 çocukla ilgili eylemler nedeniyle müebbet hapis cezası verildi. Diğer yaşı büyük sanıklara da eylemlerinden dolayı 24 yıl hapis cezası verildi. Cezaların hiçbirinde iyi hal indirimi uygulanmadı; verilen cezaların hepsi üst sınırdan uygulandı. Özel idare personeline bilinçli taksirden 21 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 2 sanığın tekrar adli kontrolle serbest olanlarının da tutuklanmasına karar verildi. Umarız bu verilen karar, tüm Türkiye'ye örnek olur. Adaletin bir nebze yerini bulduğuna inanıyoruz. Mağdur yakınlarının da bir nebze rahatladığına inanıyoruz" diye konuştu.

'EMSAL BİR KARAR'

Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, şunları söyledi: "Aylardır süren bir yargılamadan sonra gelinen noktada yüce mahkeme, az önce kararını açıkladı. Biz hiçbir zaman adaletten umudumuzu kesmedik. İlk günden itibaren, ilk duruşmadan itibaren yüce heyete, başta reis bey olmak üzere umudumuzu hep koruduk. Buradan çıkacak kararın toplumda karşılığı olacağını, yüreklere su serpeceğini söylemiştik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada verilen karar, bana göre Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ispatlamış oldu. 'Organize kötülük' adını koyduğumuz bu tanımla, bu organize kötülükle mücadelede kamu görevlisinden işletme sahibine, partnerlerine, personele kadar bu organize kötülüğe iştirak edenlerle ilgili verilecek kararın; bu tür organize kötülüklerin ve topluma yakışmayan felaketlerin bir daha yaşanmaması için emsal oluşturacağına kanaat getirmiştik. Bugün bu söylediklerimizin gerçekleşmesi bizi duygulandırdı, heyecanlandırdı. Hukuk adına, geleceğimiz adına umudumuz arttı. Daha önce söylemiştim, annelerimiz adaleti mahşerde, Mahkeme-i Kübra'da aramak zorunda bırakılmayacaklardı, bu kararla nitekim öyle oldu. Artık anneler bu davada adaletin tecelli ettiğini gördüler ve çok şükür bu karar toplumda karşılık buldu. Hukukçu olarak bunu söylemek bazen zıtlık oluştursa da gerçekten zalimler için yaşasın cehennem. 78 canımızı kaybetmiştik. Hepsi pırıl pırıl insanlardı, pırıl pırıl çocuklardı, gençlerdi, annelerdi, babalardı. Onlar için bugün verilen kararın, onların ruhlarına değeceğine inanıyorum."

'BU KİŞİ HALA GÖREVDE'

Yargılamanın eksik başladığını söyleyen Gençbay, "Bugün gelinen noktada Danıştay 1'inci Dairesi'nin kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili olarak Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemesi kararının kaldırıldığı ve 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildiği, dosyanın Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilinmektedir. Aradan yaklaşık 1 ay geçti; hala Başsavcılığımızdan bir işlem gelmedi. Daha da vahimi, haklarında soruşturma izni verilen kişi ve makamları söylüyorum. Turizm Bakanlığı'nın bu tür işletmeleri denetlemekle görevli Denetleme ve Kontrolörler Kurulu'na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü hakkında da soruşturma izni verilmişti; bu kişi hala görevde" dedi.

'DİSİPLİN SORUŞTURMASI DA GEREKİYOR'

Gençbay, "Yardımcıları, genel müdür yardımcıları hakkında da soruşturma izni verilmişti; onlar da hala görevde. Yatırım ve işletmeler ile bu inceleme ve denetlemeleri yapmakla görevli Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili hakkında soruşturma izni verilmişti; o kişi de hala görevde. Başkontrolörler ve kontrolörlerle ilgili soruşturma izni verilmişti ve bu kişiler de hala görevde. Ortaya çıkan trajik durum şu, haklarında soruşturma izni verilen kişilerle ilgili inceleme ve araştırmayı yürütecek olan Başsavcılık, bu kişilerden bilgi ve belge isteyecek. Bir noktaya daha değinmek istiyorum, haklarında soruşturma izni verilmesi ve bilirkişi raporlarında yer alan bulgular, Başsavcılığın soruşturma izni isteme talebinde de görüldüğü üzere, menfur olayın oluşumunda etkili olduğu anlaşılan bu kamu görevlilerinin fiillerinin aynı zamanda bir disiplin soruşturmasını da gerektirdiğini gösteriyor" diye konuştu.

'MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK'

Gençbay, "Kurumun başındaki bakanın Teftiş Kurulu'na talimat vererek disiplin soruşturması açması ve bu disiplin soruşturması sürecinde hem disiplin soruşturmasının selameti hem de devam eden adli soruşturmanın selameti için bu kişilerin derhal açığa alınması gerekiyor. Bu konuda ilgili bakanın harekete geçeceğinden emin değilim ama bunları zorlamak için bütün hukuki yolları kullanacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu soruşturmanın da bir an önce başlatılmasını ve ilgililerin adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. Aynı şey Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili görevlileri için de geçerlidir. Aynı şekilde Bolu'da otelin işletmeye açıldığı tarihten yangın felaketinin gerçekleştiği tarihe kadar görev yapmış olan tüm valilerin de İl Özel İdaresi görevlileri gibi burada sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu kişilerin de yargı önünde hesap vermeleri için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

'PAZARTESİ GÜNÜNÜ BEKLEYİN'

Yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise Gençbay'ın konuşması sırasında araya girerek, "Zalimler için yaşasın cehennem. Şimdi bakanlık yetkililerinin peşine düşeceğim. Pazartesi gününü bekleyin" diye konuştu.