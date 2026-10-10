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Göynücek Belediye Başkanı Şahin, Din Görevlileri Haftası'nda müftülüğü ziyaret etti

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Göynücek Belediye Başkanı Şahin, Din Görevlileri Haftası'nda müftülüğü ziyaret etti
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde Belediye Başkanı Kemal Şahin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. Şahin, müftülük personeliyle bir araya gelerek din görevlilerine teşekkür etti.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek, İlçe Müftüsü İsmail Hakkı Şahin ve müftülük personeliyle bir araya geldi.

Din görevlilerinin toplumun manevi hayatına sunduğu katkılara dikkat çeken Başkan Şahin,

"Özverili hizmetleri ve gönül esaslı çalışmaları dolayısıyla tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ilçemiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: AA
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