Görme engelli milli halterci Döndü Kanat: Engel zihindedir

ANKARA'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan, doğuştan görme engelli Döndü Kanat, 2007 yılında başladığı halterde milli sporcu oldu, 100'ü aşkın madalya kazanarak 2023, 2024 ve 2025'te dünya şampiyonlukları yaşadı.

Yüzde 90 görme engelli olarak dünyaya gelen Döndü Kanat, 1998'de Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan 1 yıl sonra sınava girip, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda veri hazırlama ve kontrol işletmeni oldu. 2007 yılında bir etkinlikte milli halterci Halil Mutlu'yla tanışan Kanat, halter sporuna başladı. İlk madalyasını Eskişehir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kazanan Kanat, milli takıma seçildi. Her gün iş çıkışı antrenmana giderek müsabakalara hazırlanan Döndü Kanat, ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok madalya kazandı. Kanat, 2023'te İngiltere'de düzenlenen Dünya Oyunları, 2024 Kazakistan Dünya Kupası, 2025 Almatı'daki Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Kanat, 20 yıllık kariyerinde 100'ün üzerinde madalya kazanma başarısı gösterdi.

'ERKEK SPORU, NASIL YAPACAKSIN DEDİLER'

Döndü Kanta, haltere başlamasında milli halterci Halil Mutlu'nun tavsiyesinin etkili olduğunu belirterek, "Haltere başlayacağımı söyleyince evde kıyamet koptu. Özellikle ablam, babam ve annem, 'Halter erkek sporudur, sen nasıl yapacaksın?' diye karşı çıktılar. Ama ilk madalyayı aldıktan sonra onlar da çok mutlu oldu. 2007 yılında milli sporcu oldum. Büyük bir hırsla çalıştık ve ülkemizi çok güzel temsil ettik. İlk madalyam Eskişehir'deki Türkiye Şampiyonası'nda geldi. Türkiye şampiyonluğunun ardından aynı yıl dünya 2'nciliği madalyasını kazandım. Ondan sonra da başarılarımın devamı geldi. 2009'da Miami'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya, 2010 Maraş'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise 2'ncilik elde ettim. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Spor Yöneticiliği mezunu oldum. Görme engelliler alanında yöneticilik bölümünden mezun olan ilk kişiyim. Daha sonra diğer arkadaşlarım da devam etti ama o kapıyı ben açtım. 2023 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Oyunları'nda altın madalya alan tek Türk ve engelli kadın sporcu oldum" dedi.

'SABAH İŞTEYİM, AKŞAM ANTENMANA GİDİYORUM'

Kanat, bir yandan kamu görevini sürdürürken diğer yandan antrenmanlara devam ettiğini söyleyerek, "Sabah işteyim, öğleden sonraları ve akşam antrenmana gidiyorum. Sabah 06.30'da başlayan günüm gece 23.00-24.00'e kadar sürüyor. İşimizi severek yaptığımız için devam edebiliyoruz. O saatten sonra ancak dinlenebiliyorum. Benim en büyük hayalim ise yaptığımız sporun olimpik branş olması. Diğer milli sporculara tanınan hakların bize de tanınmasını istiyorum. Benim idolüm Halil Mutlu. Beni bu spora yönlendiren de oydu. Daha sonra Nurcan Taylan'a da büyük sempati duymaya başladım. Bugün ise görme engelli sporcular için biz de rol model olduk" dedi.

Kanat, ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonasına hazırlandığını anlatarak, "Dünya şampiyonası hazırlıklarımız iyi gidiyor. Uzun yıllar birincilikler elde ettim. Bu yıl Avrupa 2'ncisi de oldum. Ekim ayında Dünya Şampiyonası var. Hırsla ve azimle çalışıyorum. Yeniden dünya şampiyonu olacağıma inanıyorum. Engel insanın zihnindedir. Zihninizi aştığınız zaman engelinizi de aşarsınız. Milli sporcu olarak ülkeme ve aileme yaşattığım gururları devam ettireceğim. Bayrağımızı her zamana dünyanın farklı bölgelerinde dalgalandıracağım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı