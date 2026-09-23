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Görevinden alınan Yeniden Refah Mardin İl Başkanı Mahmut Özer, AK Parti'ye katıldı

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Görevinden alınan Yeniden Refah Mardin İl Başkanı Mahmut Özer, AK Parti'ye katıldı
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Yeniden Refah Partisi, Mardin İl Başkanı Mahmut Özer'in parti disiplinine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle görevinden alındığını açıkladı. AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ise Özer'in AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada, Mardin İl Başkanı Mahmut Özer'in parti disiplinine aykırı tutum ve davranışlarından dolayı görevinden alındığı bildirildi.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mardin İl Başkanı Mahmut Özer'in parti disiplinine aykırı tutum ve davranışlarından dolayı görevinden alındığı belirtildi.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ise Özer'in AK Parti'ye katıldığını duyurdu. AK Partili Uncu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında basın açıklamamızı ve üç kademe teşkilat toplantımızı; Genel Başkan Yardımcımız Sayın Belgin Uygur, MKYK üyelerimiz ve milletvekillerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Programımızda, Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'mize katılan Mardin İl Başkanı Mahmut Özer ve Mazıdağı İlçe Başkanı Vahit Çakar'a rozetleri, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Belgin Uygur tarafından takdim edildi. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, hep birlikte Mardin'imiz ve Türkiye'miz için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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