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Görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Topuz Burdur E Tipi Cezaevi'ne nakledildi

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Görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Topuz Burdur E Tipi Cezaevi'ne nakledildi
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Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Fevzi Topuz, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. 20 Ekim'de eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 35 kişiden 18'i tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi verildi.

MUĞLA'nın Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fevzi Topuz, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milas Belediyesi'nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 20 Ekim'de Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin, ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu belirtildi. Kamu İhale Kurumu'ndan temin edilen bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu iddia edilen başvuru evrakı ile alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 farklı şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. İhalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu kaydedildi. Ayrıca şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittiği iddia edildi. Gözaltındaki 35 kişiden 15'i polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 20 şüpheli 23 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi. Tutuklanan Topuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Muğla'da cezaevine konulan Fevzi Topuz'un, alınan karar doğrultusunda Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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