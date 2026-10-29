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Göreme'de peribacası çökmesinde arama kurtarma tamamlandı, 3 ölü 5 yaralı

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Göreme'de peribacası çökmesinde arama kurtarma tamamlandı, 3 ölü 5 yaralı
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Nevşehir Göreme'de Açık Hava Müzesi girişinde yağış sonrası toprak kaymasında arama kurtarma tamamlandı. Olayda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; Sağlık Bakanı Memişoğlu yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

(NEVŞEHİR) - Nevşehir'in Göreme beldesinde, Açık Hava Müzesi girişinde yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Kapadokya'daki Göreme beldesinde, Açık Hava Müzesi girişinde yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Peribacasından kopan kayaların çevrede bulunan kişilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayaların altında kalan kişilere ulaşmak için başlatılan çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: "ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Çiftçi, "Nevşehir Göreme'de meydana gelen peribacası çökmesinin ardından ekiplerimizin fedakarca ve titizlikle yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Meydana gelen olayda 3 kişi vefat etmiş, 5 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır" dedi.

Çiftçi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: "YARALILARIN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hayatını kaybeden 3 kişiye başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Memişoğlu, "Nevşehir Göreme'de meydana gelen toprak kayması sonucu kaya düşmesi olayında etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda hayatını kaybeden 3 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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