Görele'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Giresun'un Görele ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla organize edilen kampanyaya, Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Hasbi Dede ve kurum müdürleri katılarak kan bağışında bulundu.

Kaymakam Genç, burada yaptığı açıklamada, kış aylarındaki kan bağışı ihtiyacına dikkati çekti.

Bu aylarda kan bağışının biraz daha az gerçekleştiğinin altını çizen Genç, "Biz de Kaymakamlık olarak kış sezonuna girmeden ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendik. 'Kan sürekli bir ihtiyaçtır' diyerek herkesi kan bağışına destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Başkan Dede ise kan bağışında bulunmanın bir hayat kurtarmakla eş değer olduğunu belirterek, "Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyoruz. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.