Haberler

Görele Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Aysel Uzun seçildi

Görele Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Aysel Uzun seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da Görele Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Aysel Uzun dördüncü turda seçildi.

Giresun'da Görele Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Aysel Uzun dördüncü turda seçildi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanması ve geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek için belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Aysel Uzun, AK Parti grubunca Meclis Üyesi Nuray Çınar Kara aday gösterildi. Meclis Üyesi Fırat İmat ise bağımsız olarak seçime katıldı.

Gizli oylamada ilk üç turda Aysel Uzun 5, Nuray Çınar Kara 4 ve Fırat İmat 2 oy aldı. En fazla oyun arandığı oylamanın 4. turda ise Aysel Uzun 6, Nuray Çınar Kara 4 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan vekili seçilen Uzun, yaptığı açıklamada, en kısa zamanda Hasbi Dede'nin belediye başkanlığına geri döneceğine inancının sonsuz olduğunu söyledi.

Makama belli bir müddet sadece başkan vekili olarak geldiğini belirten Uzun, "Hep beraber, arkadaşlarımla beraber, hiç bir sorun çıkarmadan bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise yapılan yerel seçimlerde Görele halkının Cumhuriyet Halk Partisinden birini başkan seçtiğini ve 7 belediye meclis üyesi ile bu kenti yönetmeye yetki verdiğini kaydetti.

CHP grubundan seçilmiş iki belediye meclis üyesinin bir iletişim hatası, bir iletişim kazası olduğu için CHP üyeliğinden ayrılma dilekçesi verdiğini aktaran Tüzün, "Ama sağ olsunlar bugün sandığa gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına sahip çıkmışlardır." ifadesini kullandı.

Tüzün, kazanan ve kaybedenin olmadığını vurgulayarak, "Burada Görele halkının kazanması gerekir ve inanıyorum ve gerçekten yürekten söylüyorum ki ilk fırsatta emanet ettiğimiz Aysel hanım, bu koltuğu, koltuğun gerçek sahibi belediye başkanımıza teslim edecektir. Başkanımızın ilk mahkeme ve öncesi bir tahliye, bir beraat kararının çıkacağına yürekten inanıyorum, zaman içerisinde de bunu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

Tam 17 kişi! Gözaltındaki sapkınlar için karar verildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor

Maden ocağında göçük! İşçiler için zamanla yarış var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti