- Gördes'te ev yangını: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tarlasından gelerek yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi.

Yangın, sabah saatlerinde Gördes'e bağlı Kıran Mahallesi'nde Salih Beydili'ye ait tek katlı evde çıktı. Beydili'nin tarlada olduğu sırada evinden dumanların çıktığını fark eden komşuları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada evinin yandığını öğrenen Beydili, tarlasından evine geri döndü. Alevler içinde kalan evini söndürmek için uğraşan Beydili, dumandan etkilendi. Beydili, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hastanede konuşan ev sahibi Salih Beydili, yangını tarladayken telefonla öğrendiğini, evine geldiğinde kalabalığı gördüğünü ve daha sonrasını hatırlamadığını söyledi.