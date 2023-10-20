Google Arts and Culture Türkiye Platformu tanıtıldı

" Türkiye'nin Hazineleri" dijital koleksiyonu, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Google Arts & Culture Platformu'nda yayınlandı.

Platformun tanıtım etkinliğinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Google Arts and Culture Türkiye Platformunu, Türkiye'nin dünyaya tanıtılması konusunda önemli bir küresel araç olarak gördüklerini dile getirerek, "Türkiye gibi kültürü ve mutfağı son derece zengin bir ülkenin, bu son derece önemli global platformda yer almaması tabii ki düşünülemezdi. Bu sebeple Google Arts and Culture ekibine ve Google Türkiye'ye bu projenin hayata geçmesi konusunda destekleri ve iş birlikleri için teşekkür ederim." dedi.

Ersoy, platformda yer alan içeriklerin Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşılmasında katkı sunacağına işaret ederek, özellikle nitelikli turist çekme, ürün çeşitliliğinin artırılması ve Türkiye'nin popüler turist destinasyonlarının ötesinde 81 ilin her birinde sunduğu zengin kültürel ve tarihi mirasın tanıtılması hedefine destek olacağını vurguladı.

Türkiye'nin tarihi derinlik ve gastronomik zenginliğiyle tek hamlede aktarılması oldukça zor bir mirası barındırdığına dikkati çeken Ersoy, "Bu sebeple Google Arts and Culture Türkiye Platformunun önümüzdeki dönemde de aktif, zengin ve yeni içeriklere yer vermeye devam ederek büyümesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Platformda 70'ten fazla dijital hikaye ile 20 müze ve ören yeri yer alıyor

Bakan Ersoy, platformda Türkiye'nin zengin mutfak kültürünün yanı sıra müze ve ören yerlerine de ulaşabileceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Google Arts and Culture Platformu'nda 70'ten fazla dijital hikayeye ek olarak 20 müze ve ören yeriyle 10 videodan oluşan bir seri yer alıyor. Projeye destek veren 20'den fazla müze ve ören yeri arasında UNESCO listesinde yer alan, Nemrut, Göreme ve Göbeklitepe gibi dünya kültürel hafızasında yer etmiş miraslarımızın yanı sıra Anadolu'nun kadim tarihinde önemli bir yer tutan Ahlat Selçuklu Mezarlığı da yer alıyor. Öte yandan Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde başta Cumhuriyet Müzesi olmak üzere platformda yer alan toplam 20 müze ve ören yerimizin özellikle 'Street View' teknolojisi kullanılarak bu projeye dahil edilmesinden dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum. Street View teknolojisi sayesinde 1491'de kurulan ve Osmanlı Medeniyeti'nin Beyoğlu'ndaki en önemli mirasları arasında yer alan Galata Mevlevihanesi'nin tüm dünyaya tanıtılması, Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri seçilen Tunceli Müzesi'nin kapılarının ziyaretçilere dijital olarak açılması, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Antalya Müzesi gibi önemli müzelerimizin tüm dünyadan ziyaretçilere sunulması konusunda ayrı bir heyecan duyuyorum."

Platformu müze ve ören yerlerinin dışında Türk mutfağının öne çıkan unsurlarının yurt dışında tanıtılması ve markalaşması için bir fırsat olarak gördüklerine değinen Ersoy, "Türk kahvaltısından çaya, Türk kahvesinden klasikleşmiş Türk mutfağı lezzetlerine kadar onlarca temayı barındıran dijital içerikler, bugün tanıtımını yaptığımız Google Arts and Culture Türkiye Platformu'nda yerini alacak ve böylece Türk mutfağının tüm dünyayla buluşması için yenilikçi bir sayfa daha açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, BBC'ye Türkiye ile ilgili belgeseller hazırlayan tarihçi ve akademisyen Bettany Hughes'un da 10 videodan oluşan bir seriyle projede aldığının altını çizdi.

"Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin hazinelerini dijital dünyaya taşımaktan gurur duyuyoruz"

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ise Google'ın Türkiye'de faaliyete başladığı 2006'dan itibaren Türkiye'nin güvenle dijitalleşmesi için çalıştıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Kurumların, işletmelerin ve bireylerin dijital dönüşümün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmesi ve dijital ekonominin büyümesi için emek veriyoruz. Ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan turizm sektörünün de sunduğumuz ürün ve hizmetlerle desteklenmesi hep önceliklerimiz arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken de önemli bir dijital koleksiyonla ülkemizin değerlerini Google Arts & Culture platformuna taşıyarak hem gelecek nesillere bir hediye bırakmak hem de uluslararası platformda yer alacak bir iş birliği yapmak istedik. Google Arts & Culture: Türkiye'nin Hazineleri Dijital Koleksiyonumuzun, kültürümüzün zenginliği ve derinliği de göz önünde bulundurulduğunda daha nice hikayenin yer alacağı dinamik bir koleksiyon haline geleceğine yürekten inanıyoruz."

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının sağladığı içeriklerle hazırlanan dijital koleksiyonda 70'ten fazla hikaye, 10 videodan oluşan belgesel ve 17 "Street View" çekimi yer alıyor.

Dijital koleksiyonun bir parçası olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Galata Kulesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Nemrut Ören Yeri, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Efes Müzesi, Göbeklitepe, Troya Müzesi, Ani, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Antalya Müzesi, Sagalassos, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Göreme Ören Yeri ve Tunceli Müzesi dijital olarak erişime açıldı.

Türkiye'nin Hazineleri dijital koleksiyonundaki içeriklere https://artsandculture.google.com/project/treasures-of-turkiye'hl=tr adresinden ulaşılabilir.