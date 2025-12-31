Gönen'de işçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servis midibüsü ile çarpışan otomobildeki 24 yaşındaki Mustafa Öztürk hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Sarıköy yolunun 2'nci kilometresindeki Hasanbey mevkisinde meydana geldi. Sarıköy'deki salça fabrikasının işçilerini taşıyan midibüs ile Arif F. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, midibüste bulunan 8 kişi ile otomobildeki Mustafa Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztürk, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetti. 8 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 7'si hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Mustafa Öztürk'ün Gönen ilçesine bağlı Gaybular Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.