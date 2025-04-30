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Gölcük'te Liseli Öğrenci 4. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Çakabey Anadolu Lisesi'nde deneme sınavı sırasında 12. sınıf öğrencisi Zeynep A. 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ve öğrenci hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki eğitim gördüğü lisede 4'üncü kattan düşen 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Topçular Mahallesi 3135'inci Sokak'taki Çakabey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda düzenlenen deneme sınavı sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4'üncü katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul yönetiminin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4'üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gölcük'te Liseli Öğrenci 4. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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