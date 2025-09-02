Gölbaşı Belediye Meclisi'nde İncek Parkı ve Tramvay Satışı Gündemi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Belediye Meclisi, eylül ayı ilk oturumunu Belediye Başkanı Yakup Odabaşı başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, AK Parti Gölbaşı Belediye Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Özbek ve MHP Gölbaşı Belediye Meclis Grup Başkanvekili Uğur Mirza, daha önce de gündeme gelen İncek Parkı konusunu yeniden meclis gündemine taşıdı. Özbek ve Mirza, parkla ilgili herhangi bir şahıs ya da firmaya ceza uygulanıp uygulanmadığı konusunda bilgi talep etti.

Ağustos ayı son meclis toplantısında gündeme gelen ve Gölbaşı'nda bulunan tramvayın Şanlıurfa Belediyesine satıldığı belirtilen konuyla ilgili de değerlendirmeler yapıldı. AK Parti, MHP ve BBP grupları, satış işleminin usul yönünden doğru olup olmadığına dair bilgi verilmesini istedi.

Toplantıda ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 27 Ağustos Malazgirt Zaferi için grup başkanları tarafından kutlama konuşmaları yapıldı.