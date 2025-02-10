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Gökmedrese'de Restorasyon İncelemesi

Gökmedrese'de Restorasyon İncelemesi
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AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Gökmedrese'de restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. 13. yüzyıldan kalma tarihi yapının gençler için sosyal ve kültürel alan olarak düzenleneceği belirtildi.

Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Gökmedrese'de incelemelerde bulundu.

Arslan beraberinde Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ile Gökmedrese'yi ziyaret ederek yetkililerden süren restorasyon ile ilgili bilgiler aldı.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gökmedrese, tarihi bir Selçuklu eseri olup, 13. yüzyılda Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde vezir Muhyiddin Pervane tarafından inşa edilmiştir. 1250 ile 1277 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor ve yaklaşık 20 yıllık bir sürede tamamlanmış bir eserdir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu medreseyi 'güzel bir medrese' olarak tanımlamıştır. Gerçekten de Selçuklu mimarisinin bütün özelliklerini taşıyan muhteşem bir yapıdır." dedi.

Restorasyon sonrası için planlanan projelerden de bahseden Arslan, "Restorasyon tamamlandıktan sonra bu değerli yapıyı gençlerin istifadesine sunacağız. Burası, gençlerin 24 saat ders çalışabileceği, sosyal ve kültürel etkinlikler yapabileceği bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca, 24 saat boyunca ücretsiz çay, kek ve çorba gibi imkanlar sunulacak. Yaklaşık maliyeti 110 milyon lira olan bu restorasyon, güncel değerlerle 300 milyon liranın üzerinde bir yatırım anlamına gelmektedir. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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