Gökçek'in Pençe Kılıç harekatıyla ilgili paylaşımı olay oldu! Yorumları görünce hemen geri adım attı

TSK tarafından icra edilen Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin bir paylaşım yapan eski ABB Başkanı Melih Gökçek bu kez baltayı taşa vurdu. Paylaştığı videonun operasyondan değil de bir oyundan olduğu yorumları sonrasında geri adım atan Gökçek, ikinci paylaşımında "Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte de böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim" ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gündem yaratan sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce Beşiktaş'ın eski Kamerunlu golcüsü Aboubakar'ı general üniformasıyla fotomontajlı fotoğrafını "Şehit düştü" diyerek paylaşan Gökçek, bu kez de TSK'nın gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili bir tweet attı.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Gökçek, Twitter'dan operasyona atıfta bulunarak bir video paylaşıp "Kılıç kınından çıkınca böyle oluyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu videonun bir oyundan olduğunu belirtip paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı.

O yorumlardan bazıları:

GERİ ADIM ATTI

Yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Gökçek, geri adım attı. Gökçek, ikinci paylaşımında, "Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim" dedi.