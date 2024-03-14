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Göç yolundaki leylekler görsen şölen oluşturdu

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İlkbaharın gelişinin sembolü olan leyleklerin Hatay semalarındaki yolculuğu görsel şölen oluşturdu. Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Türkiye'ye giriş noktası olan Hatay'da binlercesi görülmeye başlandı. Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluşturdu. Kentin farklı noktalarında sürüler halinde uçan leyleklerin gökyüzündeki süzülüşleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, 'Müthiş bir leylek göçü var şu an, binlercesi geliyor. Her sene bu zamanlarda buradan geçiyorlar. Daha önce burada dinleniyorlardı ama şu an durmadılar, yollarına devam ettiler, çok güzel bir manzara' dedi.

Göç yolundaki leylekler görsen şölen oluşturdu

HATAY - İlkbaharın gelişinin sembolü olan leyleklerin Hatay semalarındaki yolculuğu görsel şölen oluşturdu.

Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Türkiye'ye giriş noktası olan Hatay'da binlercesi görülmeye başlandı. Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluşturdu. Kentin farklı noktalarında sürüler halinde uçan leyleklerin gökyüzündeki süzülüşleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, "Müthiş bir leylek göçü var şu an, binlercesi geliyor. Her sene bu zamanlarda buradan geçiyorlar. Daha önce burada dinleniyorlardı ama şu an durmadıla,r yollarına devam ettiler, çok güzel bir manzara" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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