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Hatay'da Leylek Göçü Görsel Şölen Sundu

Hatay'da Leylek Göçü Görsel Şölen Sundu
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Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya göç eden leylekler, Türkiye'nin önemli duraklarından Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akdeniz üzerinde süzülerek görsel bir şölen oluşturdu. Sürüler halinde ilerleyen leylekler, kısa bir dinlenmenin ardından yolculuklarına devam etti.

KUZEY Avrupa ülkelerinden yola çıkarak Afrika'ya göç eden leylekler, Türkiye'deki önemli duraklarından biri olan Hatay'da, Akdeniz üzerinde süzülerek görsel şölen sundu.

Türkiye'nin göçmen kuş rotalarının en önemli geçiş noktalarından olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz üzerinde süzülen leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturdu. Leyleklerin oluşturduğu manzara seyirlik görüntüler sundu. Kuzey Avrupa ülkelerinden yola çıkan leylekler, burada bir süre dinlendikten sonra sürüler halinde Afrika'ya doğru yolculuklarına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Leylekler’den Vize istiyor mu Avrupa? Yoksa kaçak geçiş mi yapıyorlar

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