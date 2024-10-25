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Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali Sinema Severleri Buluşturdu

Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali Sinema Severleri Buluşturdu
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Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen üçüncü Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali, bu yıl Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Festival, kültürel mirası sinema sanatıyla buluşturmayı amaçlıyor ve 390'dan fazla film başvurusu alarak güçlü bir program sunuyor.

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali kapsamında sinema severler Şanlıurfa'da buluştu.

Festivalin ana destekçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yer alırken festivale ayrıca Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi de katkı sağlıyor.

Her yıl yüzlerce film başvurusu alan festivalde bu yıl 390'dan fazla film başvurusu alındı. Festival jüri üyeleri tarafından değerlendirilen filmler Ulusal Kısa Film Kategorisi, Uluslararası Kısa Film Kategorisi, Arkeoloji Ana Temalı Belgesel Kategorisinde değerlendirmeye alınacak.

"Sinema Sanatı ile Kültürel Mirası Buluşturan Festival" sloganıyla organize edilen festivalde yer verilen arkeoloji temalı film ve belgeseller, festivalin her yıl kültürel mirası sinema sanatıyla buluşturma hedefini bir adım ileri taşıyor.

Festival, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde, Venedik Film Festivali'de yarışan "Tereddüt Çizgisi" filminin gösterimi ile başladı.

Kaynak: AA / Abdullah Akkurt - Güncel

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