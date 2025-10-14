Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali Dördüncü Kez Başlıyor

Göbeklitepe Tanıtım, Kültür, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali, bu yıl dördüncü kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 20-23 Kasım arasında Şanlıurfa'daki Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin finalist filmleri açıklandı.

Festivalin ulusal filmler kategorisinde "Kentin Ötekileri", "Aç Açına", "Şöyle Anlatayım", "Sinek Gibi", "105 33", "Hiç", "Ada" ve "Misafirler", uluslararası filmlerde ise Kanada ile İran'dan "I Am Canadian", Gürcistan'dan "Vasomotor Rhinitis", İran'dan "IMA", "Lost in Language", "Just a Fist" ve "The Funeral", Rusya'dan "Black Box" ile İspanya'dan "When I Grow Up" adlı film finale kaldı.

Arkeoloji temalı belgesel kategorisi finalistleri ise "Papirüs Hikayesi", "Frescoes of The Flooded Monastery... Or How Lisa Saved (Apocalypse)", "Voices Of The Mountains" ve "Zerzevan'ın Gizemli Tarihi" yapımları oldu.

Bu yıl festival kapsamında ayrıca özel gösterimlerde "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", "Bildiğin Gibi Değil", "Balinanın Bilgisi", "Bir Gün, 365 Saat", "The Frost And a Little Schoolboy" ve "Bir Sinefilin Dramı" adlı film izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Göbeklitepe'nin kadim mirasından ilham alan festivalde yönetmenler, yapımcılar, akademisyenler ve sinema yazarları bir araya gelecek ve sinemaya dair çeşitli söyleşiler de gerçekleştirilecek.