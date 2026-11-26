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GİZA, 26 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza kentinde akaryakıt yüklü bir tankerin karıştığı kazanın ardından çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Mısır Başsavcılığı, otomobil ve motosikletler dahil 27 aracın tamamen yandığı kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua