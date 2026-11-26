Giza'da akaryakıt tankerinin karıştığı kazada çıkan yangında en az 30 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mısır'ın başkenti Kahire yakınındaki Giza'da akaryakıt yüklü tankerin karıştığı kazanın ardından çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Mısır Başsavcılığı, 27 aracın tamamen yandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GİZA, 26 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza kentinde akaryakıt yüklü bir tankerin karıştığı kazanın ardından çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.
Mısır Başsavcılığı, otomobil ve motosikletler dahil 27 aracın tamamen yandığı kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua