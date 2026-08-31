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Süper Lig'de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı

Süper Lig'de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
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Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlılarda boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan gündeme gelirken, yönetimin deneyimli çalıştırıcıyla bu akşam görüşeceği belirtildi. Süper Lig'de bu sezon 3 maçta Gaziantep FK 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 4 puan topladı. Gaziantep FK ligde 10. sırada yer alıyor.

  • Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
  • Radoi, Gaziantep FK'nin başında çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
  • Gaziantep FK'nin yeni teknik direktör adayı olarak Çağdaş Atan gündemde ve yönetim bu akşam onunla görüşecek.

Gaziantep Fk'de Mirel Radoi dönemi sona erdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, Rumen teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Gaziantep Fk'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz."

7 MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI

Gaziantep Fk ile geçtiğimiz sezon anlaşan Mirel Radoi, takımının başında 7 maçta yer aldı. Radoi bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Süper Lig'de bu sezon 3 maçta Gaziantep FK 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 4 puan topladı. Gaziantep FK ligde 10. sırada yer alıyor.

GÜNDEMDE ÇAĞDAŞ ATAN VAR

Radoi ile yolların ayrılmasının ardından Gaziantep FK'nin yeni teknik direktör için çalışmalara başladığı belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kırmızı-siyahlı yönetimin gündemine Çağdaş Atan geldi.

BU AKŞAM MASAYA OTURACAKLAR

Gaziantep FK yönetiminin Çağdaş Atan ile bu akşam bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Yapılacak görüşmenin ardından teknik direktörlük göreviyle ilgili sürecin netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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