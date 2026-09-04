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Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü

Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü Haber Videosunu İzle
Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü
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Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olmak için İtalya'ya giderken oldukça mutsuz ve suratı asık görünen Jayden Oosterwolde'nin transferi gerçekleşmemişti. Ameliyat olan Hollandalı futbolcu İstanbul'a dönerken koltuk değnekleriyle yürürken görüntülendi. Oosterwolde'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, geçirdiği ameliyatın ardından İstanbul'a döndü. Oosterwolde'nin dönüşünde koltuk değnekleriyle yürümesi dikkat çekti.

ROMA'YA GİDERKEN SURATI ASIKTI

Oosterwolde, kısa süre önce Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olmak üzere İtalya'ya gitmişti. Hollandalı futbolcunun yolculuk öncesinde oldukça mutsuz ve suratı asık olması dikkat çekmişti. Ancak Oosterwolde'nin Roma'ya transferi gerçekleşmedi ve oyuncu ameliyat sürecine girdi.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE İSTANBUL'A DÖNDÜ

Operasyonun ardından İstanbul'a gelen Oosterwolde, dönüş yolculuğunda koltuk değneklerinden destek alarak yürürken görüntülendi. Hollandalı futbolcunun bundan sonraki süreçte tedavi ve rehabilitasyon programına devam edeceği belirtildi.

EN AZ 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 ay forma giyemeyeceği ifade edildi. Oyuncunun sahalara kesin dönüş tarihi ise rehabilitasyon sürecindeki durumuna göre netleşecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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