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Göktepe Yaylası'nda Ayıların Kar ve Su Oyunu

Göktepe Yaylası'nda Ayıların Kar ve Su Oyunu
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Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı, deniz seviyesinden 2 bin 200 ila yer yer 2 bin 700 metre yüksekliğe ulaşan Göktepe Yaylası, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ve doğa tutkunlarının uğrak noktası oluyor.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı, deniz seviyesinden 2 bin 200 ila yer yer 2 bin 700 metre yüksekliğe ulaşan Göktepe Yaylası, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ve doğa tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Yaylaya çıkan vatandaşlar, yüksek kesimlerden inen iki ayıyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Ayıların kıştan kalan kar kütlesi üzerinde kayarak küçük bir gölete girmesi ve ardından yeşillik alanda birlikte oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yaz mevsiminin gelmesine rağmen kış aylarından kalan kar kütleleri bulunuyor. Göktepe Yaylası'na gelen vatandaşlar, dağın yüksek kesimlerinden aşağıya doğru inen iki ayıyı fark etti. Dağın dibinde biriken kıştan kalma kar kütlesine ulaşan iki ayı, karların üzerinde kayarak aşağıda oluşan küçük gölete girdi. Bir süre suda vakit geçiren ayılar, daha sonra göletten çıkarak yeşillik alana yöneldi.

"Yeşillik alanda oyun oynadılar"

Yeşillik alanda yan yana gelen iki ayının birbirleriyle oynaması dikkat çekti. Birbirlerini kovalayan ve zaman zaman yuvarlanarak oyun oynayan ayıların renkli anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Yayladan birlikte uzaklaştılar"

Doğal ortamlarında görüntülenen iki ayı, bir süre daha bölgede vakit geçirdikten sonra yeniden dağın yüksek kesimlerine doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Ayıların kar üzerinde kayması, gölete girmesi ve yeşillik alanda oyun oynaması, yaylaya gelen vatandaşlar için unutulmaz bir doğa görüntüsü oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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