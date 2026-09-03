Haberler

Bursaspor sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti

Bursaspor sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Bursaspor: 4 - İstanbulspor: 0 Karşılaşmayı, 40 bin 105 taraftar izledi

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Ayberk Demirbaş, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Bursaspor : Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru, Elitim (Dk. 70 Soner Aydoğdu), Eyüp Akcan (Dk. 79 Baker), Boutrah (Dk. 62 Hüseyin Maldar), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Emir Kaan Gültekin), Iheanacho

İstanbulspor : Alp Tutar, Yusuf Ali Özer (Dk. 81 Deniz Tuncer), Umut İslamoğlu (Dk. 81 Enver Sarıalioğlu), Duran Şahin, Muhlis Dağaşan, Mendy, Abdullaj Dijlan Aydın (Dk. 64 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 64 Vefa Temel), Cham, Araujo

Goller: Dk. 45 ve Dk. 77 Iheanacho, Dk. 58 Halil Akbunar, Dk. 67 Duran Şahin (Kendi kalesine) ( Bursaspor )

Sarı kartlar: Dk. 21 Zeki Yavru, Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 56 Batuhan Yayıkcı ( Bursaspor ), Dk. 21 Araujo, Dk. 29 Dijlan Aydın, Dk. 56 Alp Tutar ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Bursa temsilcisi, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini aldı ve 12 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmayı 40 bin 105 taraftar tribünden izledi.

Kaynak: AA
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Emekli polis memuru denizde ölü bulundu

Kahreden olay! Emekli polis memurunun cesedi denizde bulundu