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ABD'nin son saldırılarında 6 İran askeri hayatını kaybetti

ABD'nin son saldırılarında 6 İran askeri hayatını kaybetti
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ABD'nin salı gecesi İran'a düzenlediği saldırılarda İran donanmasına mensup 6 asker hayatını kaybetti.

  • ABD'nin İran'ın güneyindeki hedeflere salı gecesi düzenlediği son saldırılarda 6 İran askeri hayatını kaybetti.
  • Bu haftaki ABD saldırılarında bildirilen İranlı askeri personel kaybı en az 13'e yükseldi.
  • İran Sağlık Bakanlığı, 30 Ağustos ile 2 Eylül arasındaki ABD saldırılarında 18 kişinin öldüğünü ve 142 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarındaki askeri kayıplara ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. İran medyasına göre salı gecesi ülkenin güneyindeki hedeflere gerçekleştirilen saldırılarda 6 İran askeri hayatını kaybetti. Reuters da son açıklamayla birlikte bu haftaki ABD saldırılarında bildirilen İranlı askeri personel kaybının en az 13'e yükseldiğini aktardı.

ÖLENLER ARASINDA 3 PİLOT VAR

İran basınında yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden askerler arasında 3 pilot bulunuyor. Pilotların isimleri Mojtaba Bagheri, Hamed Okati ve Hossein Mahdavian olarak açıklandı. AA'nın aktardığı bilgilere göre Bagheri ve Okati donanmada, Mahdavian ise hava kuvvetlerinde görev yapıyordu.

18 ÖLÜ, 142 YARALI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Hüseyin Kermanpur, 30 Ağustos ile 2 Eylül arasında gerçekleştirilen ABD saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 142 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD: SALDIRI DALGASI TAMAMLANDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise saldırıların ardından yaptığı açıklamada, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını bildirdi. CENTCOM, operasyonu İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve ABD askeri personeline yönelik saldırı girişimlerine karşılık olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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