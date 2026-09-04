Rusya'nın İHA avcısı bu kez av oldu! Ukrayna'dan kritik saldırı

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi ve çevresi, 4 Eylül gecesi Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırılarıyla sarsıldı. Soçi, Adler ve Sirius bölgelerinde İHA alarmı verilirken, gece boyunca peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Rus makamları, Ukrayna İHA'larının saldırısının ardından çeşitli noktalarda İHA parçalarının bulunduğunu ve bazı binaların camlarının zarar gördüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

UKRAYNA İHA'LARI PETROL TESİSİNİ HEDEF ALDI

Ukrayna'nın saldırısının hedeflerinden biri bölgede bulunan petrol altyapısı oldu. Rus makamları, Soçi'deki bir petrol depolama tesisinin bulunduğu alanda yangın çıktığını doğruladı.

Yerel kaynaklara göre Ukrayna İHA'larının hedef aldığı tesis Adler bölgesinde bulunuyor. Saldırının ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde büyük alevlerin geceyi aydınlattığı, yoğun dumanın ise kilometrelerce uzaktan görülebildiği görüldü.

S-300 VEYA S-400 MEVZİSİ DE HEDEFTE

Ukrayna'nın gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda en dikkat çeken noktalardan biri Sirius bölgesi oldu. Açık kaynak görüntülerinin konum analizlerine göre Abhazya sınırındaki Psou Nehri yakınlarında, Rusya'ya ait S-300 veya S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı bölgede saldırının ardından büyük bir yangın çıktı.

Ukrayna kaynakları, Rusya'ya ait S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna İHA'ları tarafından vurulduğunu, hatta sistemin imha edildiğini öne sürdü. Bölgeden paylaşılan görüntülerde saldırının ardından ikincil patlamaların meydana geldiği de görüldü.

Ancak S-300 veya S-400 sisteminin doğrudan isabet aldığı ve imha edildiği henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Rus makamları da hava savunma mevzisinde meydana gelen olası hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.

DRONLARI VURMAK İÇİN KURULDU, UKRAYNA İHA'LARININ HEDEFİ OLDU

Ukrayna'nın saldırısını dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri de hedef alınan bölgenin Rus hava savunma sistemlerine ev sahipliği yapması oldu.

İHA'lar ve diğer hava tehditlerini tespit ederek etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen Rus hava savunma sistemleri, bu kez Ukrayna'nın İHA operasyonunun hedefleri arasına girdi.

S-400, Rusya'nın en gelişmiş uzun menzilli hava savunma sistemlerinden biri olarak biliniyor. Sirius'taki S-400'ün Ukrayna İHA'ları tarafından doğrudan vurulduğunun doğrulanması halinde saldırı, Kiev'in Rus hava savunma altyapısına yönelik operasyonlarında önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçecek.

UKRAYNA RUSYA'NIN DERİNLERİNİ İHA'LARLA VURUYOR

Soçi ve Adler'deki saldırılar, Ukrayna'nın son dönemde Rusya topraklarının derinliklerine yönelik İHA operasyonlarını artırdığı bir süreçte gerçekleşti.

Rus makamlarının verilerine göre yalnızca Haziran-Ağustos 2026 döneminde Rusya ve Kırım üzerinde 43 bin 300'den fazla Ukrayna İHA'sı önlendi. Ukrayna'nın operasyonlarında petrol rafinerileri, depolama tesisleri, askeri noktalar ve havalimanları da hedefler arasında yer aldı.

PETROL TESİSİNDEKİ YANGIN DOĞRULANDI

Ukrayna'nın Soçi bölgesine yönelik son İHA saldırısının ardından petrol tesisinde çıkan yangın Rus makamları tarafından doğrulandı. S-300 veya S-400 hava savunma sistemlerinin bulunduğu bölgedeki yangının görüntüleri de ortaya çıkarken, sistemlerden herhangi birinin doğrudan vurulup vurulmadığına ilişkin kesin bilgi henüz paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com