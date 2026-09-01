Girne'deki Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden Reyhan Verim Mersin'de Toprağa Verildi
KKTC Girne'den Mersin'e giden katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Reyhan Verim, memleketi Mersin'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada 8 kişi ölmüş, 241 kişi kurtarılmış, 20 kişi için arama çalışmaları devam etmektedir.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitiren yolculardan Reyhan Verim (55), Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.
Kazada hayatını kaybedenlerden 1 çocuk annesi Reyhan Verim'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'e getirildi. Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Verim'in yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Verim, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.