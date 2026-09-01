Haberler

Girne'deki Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden Reyhan Verim Mersin'de Toprağa Verildi

Girne'deki Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden Reyhan Verim Mersin'de Toprağa Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Girne'den Mersin'e giden katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Reyhan Verim, memleketi Mersin'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada 8 kişi ölmüş, 241 kişi kurtarılmış, 20 kişi için arama çalışmaları devam etmektedir.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitiren yolculardan Reyhan Verim (55), Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden 1 çocuk annesi Reyhan Verim'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'e getirildi. Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Verim'in yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Verim, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Dövme acısı ölümle bitti! 3 çocuk yetim kaldı

Yaptırdığı dövme, 3 çocuğu yetim bıraktı
Türk şoförlere Almanya fırsatı! Sınav Türkçe, maaş 250 bin TL

Almanya binlerce Türk işçi alacak! Maaş 250 bin TL
Arif Kocabıyık tutuklandı

Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık için karar verildi