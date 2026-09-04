Haberler

Girne'de Tarihi Derin Deniz Arama Kurtarma Operasyonu

Girne'de Tarihi Derin Deniz Arama Kurtarma Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tümamiral Küçükatay, Girne açıklarında batan gemi için yürütülen çalışmaların bölgedeki en derin su arama kurtarma operasyonu olduğunu, 800 personelin katıldığını ve 20 kayıptan 4'ünün naaşına ulaşıldığını açıkladı.

GİRNE/ Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Girne açıklarında batan gemiye yönelik sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının, bölgede bugüne kadar icra edilen en derin sudaki arama kurtarma faaliyeti olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Küçükatay ve Su Altı Harekat Komutanı Tümamiral Eren Günay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemiye ilişkin sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına dair TCG Alemdar Arama Kurtarma Gemisi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tümamiral Küçükatay, çalışmalara deniz kuvvetlerinden 800 personelin gemilerde ve deniz hava vasıtalarında katıldığını söyledi.

Ana arama kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Alemdar'ın yanı sıra TCG Işın Arama Kurtarma Gemisi'nin de faaliyetleri desteklediğini aktaran Küçükatay, bölgede deniz dibi, deniz tabanı, su altı, su üstü ve kıyı şeridinde arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Küçükatay, "Son 48 saat içerisinde kaybolan 20 vatandaşımızın 4'ünün naaşına ulaşılmış olup yetkililere teslim edilmiştir." dedi.

Arama faaliyetlerinin su altı robot cihazı ROV ile devam ettiğini belirten Küçükatay, "Bulunduğumuz gemi 3 bin metreye kadar imkan ve kabiliyete sahip olup şu anda enkaz 554 metre derinlikte olup faaliyetlere devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

Küçükatay, "Bugüne kadar icra ettiğimiz arama kurtarma faaliyetinin en önemli hususu bu bölgede icra edilen en derin sudaki arama kurtarma faaliyeti olarak kayıtlara geçmesidir." diye konuştu.

Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Küçükatay, "Ben bu vesileyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum." dedi.

Türkiye derin sularda arama kapasitesine sahip sayılı ülkeler arasında

Su Altı Harekat Komutanı Tümamiral Eren Günay da Güney Deniz Saha Komutanlığı harekat kontrolünde arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Çalışmalara 2 arama kurtarma gemisi, 1'inci sınıf dalgıçlar, SAT ve SAS komandoları ile 215 personelin katıldığını belirten Günay, Türk Deniz Kuvvetlerinin derin sularda arama kapasitesine sahip sayılı ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Günay, " Türk Deniz Kuvvetleri, üstün teknolojik kapasitesi ve yetişmiş uzman personeliyle bu derin sularda arama kapasitesine sahip harekat icra edilebilen dünyanın 9 ülkesinden birisidir." dedi.

Devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin kullanıldığını belirten Günay, "Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, vatandaşlarımıza gece ve gündüz arama faaliyeti icra ederek ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Günay, hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyede intihar girişimi son anda engellendi! Yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı

İntihar girişiminde bulunan memur böyle kurtarıldı
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada

Geldiler, 20 dakikada milyonluk vurgun yapıp gittiler

Bilecik'te NATO petrol boru hattını patlattılar! NATO ekipleri bölgeye sevk edildi

NATO petrol boru hattını patlattılar! Yetkililer bölgeye sevk edildi
'Cin Fatih' Bakan'ın yolunu kesti! Verdiği anlamlı hediye dikkat çekti

Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye
İzmit'te kontrolden çıkan otomobil markete daldı! Çalışanlar ile müşteriler dehşeti yaşadı

Otomobil markete daldı! Çalışanlar ile müşteriler dehşeti yaşadı