Girne'de göçmen gemisi alabora oldu: 6 ölü, 172 kurtarıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

Üstel, AA muhabirine Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gemide bulunan 267 kişiden 172'sinin kurtarıldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Üstel, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

Üstel, devletin tüm imkanlarının arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini belirterek, KKTC'nin süreci yönetmek üzere kriz masası oluşturduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının çok sayıda ekiple yürütüldüğüne işaret eden Üstel, denizden kurtarılan yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını, KKTC Sağlık Bakanlığının da yaralıların durumları ile ilgili süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Kaynak: AA