Girgin: Taksim İşçilerin Tarihidir Yasaklanamaz

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Genel Kurulu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gündem dışı söz aldı.

"TAKSİM MEYDANI 1 MAYIS ALANIDIR"

Girgin, "Yüz otuz altı yıl geçmesine karşın dünyanın tüm işçileri tarihlerinden aldıkları dersle taleplerini meydanlarda haykırmaya, emeklerinin karşılığını alabilmek için birleşmeye bugün de devam ediyor… İktidara da sesleniyorum: Taksim işçilerin tarihidir, belleğidir. Taksim, işçiler için yıllardır kabuk bağlamayan yaradır. Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır. Taksim Meydanı işçilerin hakkıdır. Taksim, işçilere yasaklanamaz" dedi.

Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10'unun bütün bir küresel servetin yüzde 76'sına sahip olduğunu belirten Girgin, "İşte, böyle eşitsiz, adaletsiz bir dünyada sosyal adalet isteyen işçi ve emekçiler Sri Lanka'da artan gıda ve petrol fiyatlarına karşı, Yunanistan'da artan yoksulluğa ve işsizliğe karşı, Hindistan'da esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı 136 yıl öncesinin kararlılığıyla haklarını talep etmeye devam ediyor" dedi.

"İŞÇİLER 'BU DÜZEN BÖYLE GİTMEYECEK' DİYE İKTİDARA SESLENİYORLAR"

Türkiye'deki nüfusun yüzde 30'unun açlık yüzde 60'ının da yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Girgin, "Türkiye'de, bugün, işçiler ve emekçiler için dayatılan iki seçenek var: ya açlık ve yoksulluk sınırının altında sefalet ücretleriyle her an iş cinayetine kurban gitme korkusuyla çalışmak ya da işsizlik. Bugün, Türkiye'de 2022 yılının ilk üç ayında bilinen iş cinayeti sayısı 347, işsiz sayısı ise 8 milyon" diye konuştu.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Girgin, "Her akşam işçilerin sofrasına iktidarın davetlisi olarak bir yandaş müteahhit, bir yandaş bürokrat, bir yandaş gazete kalemşoru, bir de maaşlı ak trol oturtulduğu için her geçen gün işçilerin sofrasındaki lokması küçülürken geçim dertleri büyüyor. Aile fertleri dışında bir de bunlara bakmak zorunda bırakıldıkları için alım güçleri her geçen gün azalıyor ama bıçak kemiğe dayandı. O nedenle, bugün, eşi benzeri görülmemiş ekonomik krize karşı, işçiler 'bu düzen böyle gitmeyecek' diyerek, hep birlikte iktidara sesleniyorlar" dedi.

Girgin, "Ekmeğin hiç olmadığı kadar pahalı, emeğinse hiç olmadığı kadar ucuz olduğu bugün bıçak kemiğe dayandığı içindir ki işçiler, emekçiler, gençler, yaşlılar bir arada, 136 yıl öncesinin inancı ve umuduyla haklı taleplerini haykırmak için dört gün sonra 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacaklar" ifadelerini kullandı.