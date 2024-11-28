Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Giresun Valisi Serdengeçti, Espiye'yi ziyaret etti

Giresun Valisi Serdengeçti, Espiye'yi ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Espiye Kaymakamlığına ziyaret gerçekleştiren Serdengeçti, Kaymakam Ahmet Kavanoz'dan ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Serdengeçti daha sonra Espiye Gençlik Merkezi'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunca uygulanan "Gelecek Sensin" projesinin açılış törenine katıldı.

Ardından Espiye Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) de ziyaret eden Serdengeçti, buradaki kursiyerlerle sohbet etti.

Vali Serdengeçti, 25 Kasım 2022'de şehit olan İsmail Ünal'ın Merkez Mahallesi'nde ikamet eden babası Fehmi ve annesi Sema Ünal ile bir araya geldi.

Avluca köyünü de ziyaret eden Serdengeçti, köy konağında vatandaşlar ile buluştu. Serdengeçti, köy halkının sorunlarını ve istek ve taleplerini dinledi.

Serdengeçti, 2007 yılında Bingöl'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Yakup Buruş'un Avluca köyündeki ailesiyle de evinde görüştü.

Ziyaretlere Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Kaymakam Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener de katıldı.???????

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
img

Toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
img

Mallarına el konulacak!
img

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş muhtemel 11'i! Doğal gaz desteği ödemesi Aralık 2024 ne kadar, ne zaman yatacak? (E-devlet) MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel sınavı ne zaman? Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır? Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.