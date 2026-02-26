Haberler

Giresun'un Alucra ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Alucra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlık, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağını duyurdu.

Giresun'un Alucra ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tüm kademelerde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

