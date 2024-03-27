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Giresun Müftülüğü 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerine tekne orucu etkinliği düzenlendi

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Giresun Müftülüğü 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik tekne orucu etkinliği düzenlendi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, yaptığı açıklamada, tekne orucunun, Anadolu'nun eski ve köklü geleneklerinden biri olduğunu söyledi.

Kılıçbay, bu geleneği yaşatmayı hedeflediklerin belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle büyütmek, onların iyi bir eğitim almasını temin etmek ve onları yarınlara hazırlamak, anne­ babalar olarak elbette görevimizdir. Bununla birlikte gözbebeğimiz yavrularımıza bırakacağımız en değerli miras, onların yüce dinimiz İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmelerini ve iyi birer Müslüman, iyi birer insan olarak yetişmelerini sağlamaktır. Onlara Rabbimizi, peygamberimizi, kitabımızı tanıtmaktır."

Öte yandan Espiye Müftülüğünce de 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik tekne orucu etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, etkinliği düzenleyen kursu öğreticilerine teşekkür ederek,"Çocuklarımızın oruçlarını severek tutmaları büyük önem arz ediyor. Bizler de öğrencilerimizin, oruç tutmanın sevincine ve mutluluklarına ortak olmak, bu güzel ibadete alıştırmak için öğrencilerimize iftar etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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