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Giresun'dan kısa kısa

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? Giresun'un Eynesil ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve kontrollerinin ardından doğaya salındı.

? Giresun'un Eynesil ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Köseli Mahallesi sahilinde bitkin halde kızıl şahin gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kızıl şahinin gerekli kontrolleri ve bakımları yapıldı.

Kızıl şahin bir süre sonra doğaya bırakıldı.

İlçe Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi hizmete açıldı

İlçe Devlet Hastanesinde oluşturulan diyaliz ünitesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış törenine, Vali Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Diyaliz ünitesinde pazar hariç haftanın 6 günü sağlık hizmeti sunulacak.

Kaynak: AA
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