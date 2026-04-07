Giresun'da bıçaklı kavga; 1 ölü

Güncelleme:
Giresun'un Çınarlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kavga sonucunda 33 yaşındaki Zafer Aydın, 56 yaşındaki K.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, alkol alan Aydın ile K.B. arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle gerçekleşti. Polis olayın ardından K.B.'yi gözaltına aldı. Aydın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, sabah saatlerinde Çınarlar Mahallesi Ali Yazıcı Sokak'ta meydana geldi. Sabah namazını kıldığı camiden evine giden K.B. ile bina önünde, iddiaya göre alkol alan Zafer Aydın arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda K.B.'nin elindeki bıçağı savurması sonucu Zafer Aydın, ağır yaralandı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
