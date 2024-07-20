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Giresun felaketi yaşadı! Kentte sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ev yan yattı

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Giresun'da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Tirebolu ilçesi Köseler köyünde bir ev yan yatarak yıkılırken, 4 ev de tedbir amaçlı boşaltıldı. Ağaçları kökünden söken yağışlarda ekiplere 50'ye yakın mahsur kalma ve heyelan gibi pek çok ihbar geldi.

Giresun'da akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini arttıran şiddetli yağışlar il merkezi başta olmak üzere Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde maddi hasara yol açtı. Yaşanan sel ve heyelanlar sonrasında Tirebolu ilçesi Köseler köyünde bir ev yıkılırken, 4 ev de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Saat 21.20'den itibaren il merkezinin iç kesimleri, Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde aşırı yağışlar neticesinde sel ve heyelan olayları meydana geldi. Söz konusu bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 50'ye yakın mahsur kalma, sel, heyelan ve toprak kayması ihbarı geldi.

Giresun felaketi yaşadı! Kentte sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ev yan yattı

ÇÖKEN EV YERLE BİR OLDU

Tirebolu ilçesi Köseler köyünde 1 konutun çöktüğü ihbarı üzerine ekipler olay yerine intikal ederken, çöken evin içinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Aynı köyde 4 evde sel ve heyelanlardan zarar görerek tedbir amaçlı boşaltıldı. Yaşanan afette can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Tirebolu-Doğankent yolu 6 Şehitler köprüsü civarında heyelandan dolayı Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapanırken, gece boşu süren çalışmalar sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Bölgeye Samsun ve Ordu'dan gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra AKUT ve gönüllüler dahil olmak üzere 50'nin üzerinde arama kurtarma ekibi sevk edilirken, mahsur kalan vatandaşlar bulundukları noktalardan tahliye edilerek kurtarıldı.

Giresun felaketi yaşadı! Kentte sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ev yan yattı

VATANDAŞA "UYARILARI TAKİP EDİN" ÇAĞRISI

Heyelan olan yolların onarımı sürerken, yağışların bugün gün boyunca da etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların sel ve heyelan riski olan bölgelerden uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gece boyunca sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Giresun felaketi yaşadı! Kentte sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ev yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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