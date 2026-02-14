Haberler

Serenderde çıkan yangında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Giresun'un Camili köyünde çıkan yangında 88 yaşındaki Şaziye Tığlı hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Tığlı'nın cansız bedeni serenderde bulundu. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GİRESUN'da serenderde çıkan yangında Şaziye Tığlı (88) hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Camili köyündeki bir serenderde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm ahşap yapıyı sardı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ekiplerin serenderde yaptığı incelemelerde Şaziye Tığlı'nın cansız bedeni bulundu. Tığlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
