Giresun'da sel ve heyelan: Kayıp kişi aranıyor

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış, Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, taşkın ve heyelana neden oldu. Bölgede hasar tespitine başlanırken, kaybolan bir kişi için arama çalışmaları sürüyor. Cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

GİRESUN'da metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü, sel, taşkın ve heyelanların yaşandığı Duroğlu beldesinde hasara yol açan afetin izleri silinmeye çalışılıyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Hasar tespitine başlanan beldede, heyelanda ahşap evi toprak altında kalıp, kaybolan Rıdvan Coşar'ı (50), arama çalışmaları da sürüyor.

Doğu Karadeniz'de 3 gün önce başlayan ve aralıklarla süren sağanak, Giresun'da dün yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili sağanak, heyelan, sel ve taşkınlara neden olurken, merkeze bağlı Duroğlu beledisinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağış düşen beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerince göle dönen yoldan iş makinesi ile kurtarılıp, güvenli alana götürüldü. Beldede bazı park halindeki araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı.

Beldede içme suyu ve enerji nakil hatlarında onarımları sürerken, hasara yol açan afetin izleri de silinmeye çalışılıyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Belediye ve DSİ ekiplerinin iş makineleri destekli çalışmalarında heyelanda hasar alan yollar da onarılıp, ulaşıma açılıyor.