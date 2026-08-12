Görele'de Sel Felaketi: İkinci Kardeşin de Cansız Bedenine Ulaşıldı
Giresun'un Görele ilçesinde sağanak nedeniyle taşan derede anneleriyle birlikte sel sularına kapılan kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedeni deniz kıyısında bulundu. Kayıp anne Zekiye Kırca için AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
DİĞER KIZIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Giresun'un Görele ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu annesi ile birlikte sel sularına kapılarak kaybolan kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın da deniz kıyısında cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp anne Zekiye Kırca için de AFAD koordinasyonunda dere güzergahı boyunca arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı