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Giresun'da Sel Felaketi: Anne ve Kızı Kayboldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Sel Felaketi: Anne ve Kızı Kayboldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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VALİ KOÇ’TAN AÇIKLAMAGiresun Valisi Mustafa Koç, debisi yükselen derede akıntıya kapılan anne ve kızının kaybolduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği sel afetine ilişkin açıklamada bulundu.

VALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Giresun Valisi Mustafa Koç, debisi yükselen derede akıntıya kapılan anne ve kızının kaybolduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği sel afetine ilişkin açıklamada bulundu. Bölgenin zirvesinde ani yağış yaşandığını aktaran Vali Koç, "Bugün öğleden sonra saat 15.00 civarlarında Sis Dağı Yaylası'nda ani ve yoğun yağış sonrasında olduğunu tahmin ettiğimiz, Ziva Deresi'nde ani yükselmesi sonucu dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz ailemizin suya kapıldığı yönünde ihbar aldı arkadaşlarımız. Babanın kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi. Maalesef anne ve 2 kız evladının suya kapıldığı tespit edildi ve bütün imkanlarımızla beraber tüm kurumlarımız imkanlarımızı seferber ettik. Saat 17.00 civarında da bir tane yavrumuzun cansız bedenine ulaştık. Tüm imkanlarımızla bir annemizi ve diğer yavrumuzu umarım sağ bulmak için çok yönlü çalışma sarf ediyoruz" dedi.

'2 VATANDAŞIMIZ İÇİN DUA EDİYORUZ'

Tüm ekiplerin seferber edildiğini söyleyen Vali Koç, "Ankara'dan buraya hem teknik personelimiz, gece görüşlü İHA'larımız da çalışmaya devam edecek. Tüm temennimiz hemşerilerimize sağ salim ulaşmak. Üzücü bir olay; bölgemizin bir gerçeğidir, ani ve yoğun yağışlar. Vatandaşlarımız resmi kurumlardan yapılan uyarılara dikkate alsınlar. Dere yataklarına uzak durmalarının önemli bir husus olduğunu değerlendiriyorum. Aileye baş sağlığı diliyorum. 2 vatandaşımız için dua ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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