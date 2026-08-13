Giresun'da sağanak yolu kapattı

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle Tirebolu- Doğankent kara yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolunda taş ve ağaç dallarının düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Güvenlik amacıyla yolun karşılıklı olarak ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, temizlik çalışmalarının ekipler tarafından başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu güzergahı kullananlardan uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almaları istendi.

Öte yandan bazı ilçelerin mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları ile menfezlerde taşkınlar meydana geldiği öğrenildi.

Ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA