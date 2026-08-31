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Giresun'da sel hasarı: 2,2 milyon lira

Giresun'da sel hasarı: 2,2 milyon lira
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Giresun'un bazı ilçelerinde sağanak sonrası sel, taşkın ve heyelanlarda 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta 2 milyon 261 bin 700 liralık zarar tespit edildi. 10 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

GİRESUN'un bazı ilçelerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta toplam 2 milyon 261 bin 700 liralık zarar tespit edildi. Yüksek kesimli ilçelerde metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştüğü tespit edilirken, Yağlıdere ilçesindeki Çınarcık Deresi'nin taşma anı kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Giresun'un yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Dün gece boyu süren etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde taşkınlar ile bazı köy yollarında toprak kaymaları meydana geldi. İlçe merkezinde menfez tıkanması sonucu cadde ve yollar göle dönerken, elektrik ve telefon hatları hasar gördü. Sağanak nedeniyle debisi yükselen bazı dereler taşarken, ev ile iş yerlerini su bastı. Güvenlik gerekçesiyle Yağlıdere-Espiye kara yolu ulaşıma kapatılırken, Espiye'de 8, Dereli'de ise 2 olmak üzere toplam 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak ve selin etkilediği ilçelerde selin izlerini silmek için iş makineleri destekli çalışma başlattı. Yoğun yağışlarda kent genelinde mahsur kalan 10 kişi, AFAD ekiplerince güvenli alanlara alındı.

Yağlıdere ilçesindeki Çınarcık Deresi'nin taşma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, çamurlu akan suyun metrelerce yüksekten döküldüğü anlar yer aldı.

HASAR TESPİTLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan yüksek kesimli ilçelerde metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştüğü tespit edilirken, kent genelinde yapılan hasar tespit çalışmalarında; 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta toplam 2 milyon 261 bin 700 liralık zarar tespit edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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