Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Dereli, Doğankent ve Güce ilçelerinin tamamında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bulancak, Görele, Keşap, Yağlıdere ve Piraziz ilçelerindeki belde ile bazı köy okullarında da eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, il merkezinde ise 9 köy okulunda eğitim yapılmayacağı kaydedildi.