Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Güncelleme:
Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim yapılmayacak. Alucra, Dereli, Doğankent ve Güce ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Bulancak, Görele, Keşap, Yağlıdere ve Piraziz'deki bazı köy okullarında da eğitimin durdurulduğu belirtiliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Dereli, Doğankent ve Güce ilçelerinin tamamında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bulancak, Görele, Keşap, Yağlıdere ve Piraziz ilçelerindeki belde ile bazı köy okullarında da eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, il merkezinde ise 9 köy okulunda eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
